Provenzano dopo la lite a Porta a Porta | Vespa è sparito D'ora in poi parlerò quando vorranno zittirmi

Giuseppe Provenzano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’episodio accaduto durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile, in cui è stato protagonista di uno scontro con il conduttore Bruno Vespa. Provenzano ha affermato di aver voluto affrontare l’argomento, ma che Vespa è scomparso subito dopo la fine della trasmissione. Ha inoltre dichiarato che d’ora in avanti parlerà solo quando lo deciderà lui.

Giuseppe Provenzano ha parlato per la prima volta dopo lo scontro politico-mediatico avvenuto nella puntata del Porta a Porta del 9 aprile, che lo ha visto protagonista con il conduttore Bruno Vespa: "Volevo parlarne ma quando è finita la trasmissione è sparito". E ancora: "D'ora in poi quando qualcuno mi intimerà urlando di stare zitto, sorriderò e continuerò a parlare".🔗 Leggi su Fanpage.it Provenzano replica a Bruno Vespa dopo lo scontro a Porta a Porta, "è sparito dopo la trasmissione"Dopo lo scontro a Porta a Porta con il conduttore Bruno Vespa, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano ha replicato che “d’ora in poi quando qualcuno... Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.