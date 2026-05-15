Durante una recente riunione della Commissione di Vigilanza, un membro del Pd ha espresso forte indignazione riguardo alle dichiarazioni fatte in diretta televisiva. L’esponente del partito ha definito le affermazioni pronunciate nel programma come “scandalose e gravissime”. La discussione si è concentrata sulle affermazioni contestate, che sono state giudicate inaccettabili e fuori luogo durante una trasmissione pubblica. La polemica ha suscitato reazioni tra i presenti, con richieste di chiarimenti e approfondimenti.

"Scandalose e gravissime le dichiarazioni pronunciate nel corso della trasmissione Porta a Porta", così il Pd in Commissione di Vigilanza contro Concita Borelli dopo le sue frasi sullo stupro Le dichiarazioni di Concita Borelli a Porta a Portahanno fatto insorgere il web. La scrittrice ha commentato il caso Garlasco facendo delle affermazioni sullo stupro che hanno lasciato tutti interdetti. In queste ore in tanti stanno scrivendo delle lettere alla Rai e inviando mail, con la speranza che avvenga un richiamo verso il programma e, in particolare, verso la scrittrice che finora non ha fatto mea culpa. Adesso ancheil Pd della Commissione di Vigilanza Rai ha deciso di esporsi sulla questione,ritenendo che le dichiarazioni fatte daBorellisiano gravissime e andrebbero presi provvedimenti seri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concita Borelli, Pd insorge in Commissione di Vigilanza: “Dichiarazioni gravissime”

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