Il Partito Democratico ha presentato una interrogazione alla commissione Vigilanza riguardo ai lavori in corso negli scavi dell'Aca a Pescara. Viene sollevata la questione dei controlli sui ripristini e dei rischi legati alla possibile riapertura di alcune zone di scavo. La questione riguarda i disagi vissuti dai residenti e le modalità di intervento da parte delle autorità competenti.

Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, e i consiglieri comunali del Pd portano il caso dei cantieri dell'Aca di Pescara nella commissione Vigilanza «Pescara ha un problema. Anzi, nello specifico lo hanno i pescaresi che da mesi vivono disagi a causa dei numerosi cantieri Aca. Parliamo di lavori utilissimi, eseguiti grazie ai fondi Pnrr, ma il rischio concreto è che gli scavi, anche quelli già chiusi, potrebbero essere riaperti perché i lavori di ripristino del manto stradale, da parte delle ditte incaricate da Aca, sarebbero avvenuti non ottemperando le prescrizioni indicate dal Comune». È quanto segnalano il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli con i consiglieri comunali del Pd, Piero Giampietro, Michela Di Stefano, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo e Francesco Pagnanelli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il Pd porta in commissione Vigilanza i cantieri dell'Aca: "Chi controlla i riprisini? Rischio riapertura degli scavi"

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