La commissione di vigilanza aveva dato il via libera a una sola sala, che poteva contenere fino a 458 persone. Il sopralluogo presso la Lanterna Azzurra era stato effettuato quattordici mesi prima che si verificasse la tragedia. La decisione di autorizzare quella specifica sala era stata presa in quel momento, senza ulteriori verifiche successive.

La commissione di vigilanza aveva autorizzato solo una sala, con 458 persone e il sopralluogo alla Lanterna Azzurra era stato fatto 14 mesi prima della tragedia. "Non sono i membri della commissione i responsabili dei morti di Corinaldo, le colpe vanno cercate in chi gestiva". Così gli avvocati degli imputati ieri hanno parlato nelle arringhe difensive nel processo di Appello per la strage della discoteca, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018. A perdere la vita, schiacciati da una folle in fuga per lo spruzzo di una sostanza urticante, furono cinque minorenni e una mamma di 39 anni che ha lasciato orfani quattro figli. Ieri hanno concluso le arringhe i difensori dei sei membri della commissione, quelli che hanno contribuito a far rimanere il locale aperto pur, contesta la Procura, non essendo risultato poi a norma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La commissione di vigilanza autorizzò una sala"

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