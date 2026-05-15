"Scandalose e gravissime le dichiarazioni pronunciate nel corso della trasmissione Porta a Porta", così il Pd in Commissione di Vigilanza contro Concita Borelli dopo le sue frasi sullo stupro. Usigrai nel frattempo invita a limitare le trasmissioni su Garlasco che non stanno più rispettando la vittima, Chiara Poggi. Porta a Porta ospiterà Borelli il 19 maggio per le scuse pubbliche Le dichiarazioni di Concita Borelli a Porta a Portahanno fatto insorgere il web. La scrittrice ha commentato il caso Garlasco facendo delle affermazioni sullo stupro che hanno lasciato tutti interdetti. In queste ore in tanti stanno scrivendo delle lettere alla Rai e inviando mail, con la speranza che avvenga un richiamo verso il programma e, in particolare, verso la scrittrice che finora non ha fatto mea culpa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concita Borelli, Commissione di Vigilanza: “Dichiarazioni gravissime”. L’opinionista si scuserà in tv

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