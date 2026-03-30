Lazio prevista per domani la consegna del bilancio alla commissione di vigilanza! Ecco quando si deciderà

Domani è prevista la consegna del bilancio alla commissione di vigilanza da parte della società calcistica. La scadenza è fissata per il 31 marzo e riguarda i rendiconti finanziari degli ultimi mesi. Successivamente, la decisione sulla approvazione o eventuali osservazioni sarà presa in maggio. La procedura si conclude entro questa data, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.