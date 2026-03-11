Posti barca ormeggi invariati nel 2026 | gare per le concessioni entro il 2027

A Napoli, i posti barca e gli ormeggi rimarranno invariati anche nel 2026, grazie a una proroga delle concessioni attualmente in corso fino al 31 dicembre. Le gare per le nuove concessioni sono previste entro il 2027. La decisione riguarda le aree di ormeggio della città e interessa le condizioni attuali di utilizzo. La proroga è stata ufficializzata e comunicata alle autorità competenti.

