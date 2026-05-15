Con Vanni Pierini vivo

Vanni Pierini si accende una sigaretta, utilizzando il fiammifero strofinato sulla scatola di svedesi. Il gesto è abituale e immediato, accompagnato da un movimento rapido e preciso. La scena si svolge in modo naturale, senza particolari elementi che ne interrompano il ritmo. La fumata si alza lentamente, mentre l’atmosfera rimane tranquilla e ordinaria, senza altri elementi visivi o sonori che attirino l’attenzione.

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Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Si accende una sigaretta Vanni Pierini. Il fiammifero strofinato sulla scatola di svedesi nel gesto consueto. Il suo profilo è disegnato in controluce. I capelli sottili e folti, la linea armoniosa della fronte e delicata del naso, i baffi, la curva del mento. È il bel volto di Vanni, fissato in questa fotografia scattata da Luisa Di Gaetano una mattina di maggio del 1966. La osservo riprodotta sulla copertina della raccolta Lance nell’infinito. (Poesie 1963-1971) che, con una introduzione di Duccio Trombadori, Pierini pubblica nel 2005 per i tipi di Fuoristagione, testi conservati inediti per più di quarant’anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Con Vanni Pierini vivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bianco dal vivo in Sala Vanni con “Camaleonte”La canzone d’autore torna al centro della programmazione del Musicus Concentus con il concerto - realizzato in collaborazione con La Fabbrica Live -... All'Ippodromo del Visarno arriva "Vivo, festa del lavoro creativo" con street food, creative market e musica dal vivoTenax Club, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, Visarno Arena e Autentica, torna alla luce del sole con la seconda edizione di VIVO, format... Vanni Pierini, a 81 anni se ne va un intellettuale vero che voleva dare un senso allo scandalo dell’esistenzaUn intellettuale vero, totale, che non amava la ribalta. Abbiamo fatto politica insieme negli anni sessanta. La Fgci, la Cgil ... unita.it Vanni Pierini, morto il fondatore del Premio RecanatiIl poeta e scrittore aveva fondato la rassegna nel 1990 insieme a Piero Cesanelli ... msn.com