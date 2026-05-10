Hantavirus l’esperta | Più letale ma diverso da Covid non si rischia nuova pandemia
Recentemente si è parlato di un focolaio di hantavirus e delle sue caratteristiche. Un’esperta ha spiegato che, pur essendo più letale rispetto ad altri virus, l’hantavirus si differenzia dal Covid e non rappresenta il rischio di una nuova pandemia. La discussione si concentra sui dettagli clinici e sulla diffusione di questa infezione, senza prevedere scenari apocalittici o implicazioni globali immediate.
(Adnkronos) – Dopo il focolaio di hantavirus si rischia una nuova pandemia? A rispondere e rassicurare sull'Italia, nel giorno in cui a Tenerife stanno sbarcando i passeggeri della nave da crociera al centro del contagio, ci pensa Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, ospite questa mattina di 'RaiNews 24'. "Assolutamente no. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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