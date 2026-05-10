Hantavirus l’esperta | Più letale ma diverso da Covid non si rischia nuova pandemia

Recentemente si è parlato di un focolaio di hantavirus e delle sue caratteristiche. Un’esperta ha spiegato che, pur essendo più letale rispetto ad altri virus, l’hantavirus si differenzia dal Covid e non rappresenta il rischio di una nuova pandemia. La discussione si concentra sui dettagli clinici e sulla diffusione di questa infezione, senza prevedere scenari apocalittici o implicazioni globali immediate.

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