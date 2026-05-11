Perché l'hantavirus è diverso dal Covid Rezza | Il prossimo mese sarà decisivo per capire come si comporta

L'epidemiologo Giovanni Rezza ha spiegato che l'hantavirus e il Covid sono due virus diversi con modalità di diffusione e rischi differenti. Rezza ha aggiunto che il prossimo mese sarà determinante per osservare come si comporterà l'hantavirus in questa fase. Ha anche sottolineato l'importanza di monitorare attentamente l'andamento dei casi e di mantenere elevata l'attenzione sulle misure di prevenzione.

L'epidemiologo Giovanni Rezza, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute durante la pandemia, ha spiegato perché gli esperti di tutto il mondo ribadiscono che l'hantavirus non sarebbe paragonabile al Covid-19: "In base a ciò che conosciamo il virus si trasmette solo se sono presenti i sintomi, ora sarà fondamentale la catena di contagi di eventuali nuovi casi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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