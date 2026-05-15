Con l’estate torna il Beach Soccer | la Lega Nazionale Dilettanti presenta la stagione 2026

Con l’arrivo dell’estate, si torna a giocare a Beach Soccer. La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la stagione 2026 del campionato di Serie A Q8. La cerimonia di apertura si è svolta presso la sede di Esperienza Europa “David Sassoli” a Roma, segnando l’inizio ufficiale del torneo. Questa è la 23ª edizione del campionato, che coinvolge diverse squadre italiane e si svolge sulla spiaggia. La competizione si svolge ogni anno durante i mesi estivi.

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Sole, mare e calcio. La Lega Nazionale Dilettanti ha inaugurato a Roma la 23? stagione del campionato di Serie A Q8 di Beach Soccer, diventato ormai un punto di riferimento internazionale per questo sport adrenalinico e altamente spettacolare. Tre competizioni – Under 20 più Serie A maschile e femminile - nove titoli assegnati e 98 partite trasmesse tra Sky Sport e il canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti confermano la crescita di questo movimento. Presenti all’evento tra gli altri il Presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete, il dirigente di Q8 Fabio Curtacci e il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con l’estate torna il Beach Soccer: la Lega Nazionale Dilettanti presenta la stagione 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi... Viareggio Beach Soccer: torna il fuoriclasse Marinai per la gloriaIl Viareggio Beach Soccer ha ufficializzato il ritorno di Stefano Marinai, un atleta classe 1993 che torna a indossare la maglia bianconera dopo un... A #EuropaExperience lanciato il Campionato di Beach Soccer 2026 @LegaDilettanti con il Presidente LND Giancarlo Abete e il coordinatore dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini. Il tour toccherà Castelsardo, Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia x.com Beach Soccer- Lega Nazionale Dilettanti: la presentazione della stagione 2026Roma, 15 Maggio 2026 - E’ tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Q8 del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, l’unico Campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al Mondo giunto ... corrieredellosport.it