All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli insospettabil i, il nuovo libro di Mimmo Di Marzio in uscita a maggio per Giunti Editore, unisce grandi vip e arte in un racconto assolutamente inedito. Ad un tratto della loro esistenza, infatti, accade quasi sempre la stessa cosa: smettono di fidarsi completamente delle parole, della musica, della politica o del cinema. E allora iniziano a dipingere. Non per cambiare carriera. Non per diventare artisti visivi a tutti i costi. Piuttosto per cercare una zona mentale meno esposta, meno pubblica, meno controllabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Gli insospettabili, il club delle superstar con una seconda vita da pittori è riunito in un solo libro

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