Raffaele Sollecito ha commentato la sua esperienza carceraria, affermando di aver trascorso quattro anni in stato di detenzione da innocente. Ha paragonato la sua condizione a quella di un animale rinchiuso in una gabbia, sottolineando come questa esperienza abbia influito sulla sua percezione della libertà e della vita. Le sue parole si sono concentrate sulla relazione tra la sua storia personale e la condizione degli animali in cattività.

“Sono stato quattro anni in carcere da innocente e ho vissuto sulla mia pelle cosa significa essere privo della libertà e vivere in una condizione in cui devi costantemente aspettare e fare esattamente quello che ti dicono di fare e non poter mai scegliere cosa fare della tua vita, vedendo tutto da una gabbia o da una cella”. Così in un video pubblicato sui social dal Chimera Veg Fest, Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, annuncia la partecipazione al festival, prendendo “le parti” degli animali. “Potete chiamarla come volete ma si tratta sempre della stessa cosa. Io verrò a parlare della dissonanza cognitiva e delle analogie tra l’incarcerazione umana e quella animale che sono la stessa cosa – dice ancora – Anzi per gli animali è molto peggio perché vengono sfruttati, violentati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non puoi mai scegliere cosa fare della vita, vedi tutto da una gabbia”: Raffaele Sollecito si schiera con gli animali e parla delle analogie con i suoi anni in carcere

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