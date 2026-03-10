Kvaratskhelia torna a parlare del Napoli | Paragone con Maradona? Pesante

Khvicha Kvaratskhelia ha commentato nuovamente la sua esperienza a Napoli e il trasferimento al Paris Saint-Germain. Ha affermato che il paragone con Maradona risulta pesante. Il calciatore georgiano ha anche parlato della sua crescita e delle differenze tra le due squadre, senza entrare in dettagli sui motivi del cambio di maglia.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare della sua esperienza a Napoli e del successivo trasferimento al Paris-Saint Germain. L'attaccante georgiano, oggi protagonista con la maglia del PSG, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera. Dal sogno di approdare in uno dei club più importanti al mondo, fino al ricordo dei momenti vissuti a Napoli, senza dimenticare il peso del paragone con Diego Armando Maradona. Il sogno PSG e il ricordo Napoli. Nel corso dell'intervista rilasciata a Le Parisien, Kvaratskhelia ha raccontato le emozioni vissute quando il PSG ha deciso di puntare su di lui, spiegando come quel momento abbia rappresentato una svolta nella sua carriera, seppur in parte già avvenuta a Napoli: "Quando vieni da un piccolo Paese come il mio, giocare in una delle squadre più grandi del mondo è ovviamente un sogno.