L'ex centrocampista di calcio è stato visto a pranzo con il padre di un giovane calciatore bosniaco. La presenza dell'uomo nella capitale italiana è legata a incontri riguardanti il futuro sportivo del figlio. La Roma sta seguendo da vicino la situazione e sembra interessata a portare il talento nella propria rosa. La visita si è svolta in un ristorante situato nel centro della città.

Un pranzo a base di amatriciana e pasta al pesto in un locale del centro testimoniata da una foto postata sui social. Poi un giro all’ombra del Colosseo. Ma quella di Semin Alajbegovic e Miralem Pjanic non è stato solo un pranzo di piacere tra turisti nella capitale. Perché il padre del talento bosniaco Kerim Alajbegovic (che l’Italia purtroppo conosce bene dopo il play off letale dello scorso marzo) si trova a Roma per pianificare il futuro del figlio messo da alcune settimane nel mirino del ds Massara. E Pjanic, ex giallorosso e in odore di diventare procuratore, sta facendo da intermediario speciale in una trattativa non facile ma che la Roma vorrebbe chiudere in tempo per evitare che la concorrenza si faccia più agguerrita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex Pjanic a pranzo con il padre di Alajbegovic: la Roma prova a bruciare la concorrenza

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