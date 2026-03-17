Comunicato Stampa | Industria Felix | il decennale della Lombardia con 70 imprese competitive

L'industria lombarda festeggia il suo decennale con 70 imprese ritenute competitive. La cerimonia si svolge in Lombardia, dove aziende di diversi settori sono state riconosciute per la loro presenza e performance nel mercato. L'evento celebra il ruolo delle imprese locali e il loro contributo all'economia regionale. La responsabilità editoriale di questa comunicazione è affidata a chi cura i contenuti del comunicato.