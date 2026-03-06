Morte David Rossi il presidente della commissione d'inchiesta | Ora andremo avanti su colpevole e movente

Il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha dichiarato che, dopo 13 anni, si discute finalmente di prove concrete che contraddicono l'ipotesi del suicidio e suggeriscono invece un possibile omicidio. Ha annunciato che l'indagine proseguirà concentrandosi su chi possa essere stato coinvolto e sul movente del presunto reato.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, ha sottolineato che dopo 13 anni si parla "finalmente di prove tangibili che sconfessano il suicidio" dell'ex manager e che accostano al caso la parola "omicidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte di David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: "La procura ha riaperto indagini""Confermo, e siamo lieti di apprenderlo alla vigilia del 6 marzo, che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di...

“David Rossi tenuto per i polsi fuori dalla finestra”: perché per la Commissione d’inchiesta è stato uccisoSecondo la perizia diffusa dalla Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013, l'uomo non cadde...

Tredici anni fa la morte di David Rossi, la Commissione d'inchiesta a SienaLa Commissione parlamentare presenterà alle 11 a Palazzo Piccolomini la relazione di metà mandato secondo cui Rossi sarebbe stato vittima di un omicidio. Sarà deposta una corona di fiori sulla tomba d ... rainews.it

Morte David Rossi, familiari e commissione d'inchiesta depongono una corona di alloroUna corona di alloro è stata deposta dai familiari di David Rossi e da una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta sulla tomba dell’ex capo comunicazione di banca Mps a 13 anni dalla su ... radiosienatv.it

Oggi la deposizione di una corona sulla tomba di david rossi da parte della Commissione parlamentare, in occasione del tredicesima anniversario della morte dell'ex manager. #radiosienatv - facebook.com facebook

Suicidio o omicidio In 5 punti, i 13 anni di misteri sulla morte di David Rossi x.com