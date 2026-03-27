Comune di Napoli Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anni

Dopo dieci anni, il consigliere regionale Nino Simeone si è dimesso dalla carica di presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il suo ruolo all’interno dell’ente locale. Simeone faceva parte della lista di Fico Presidente.

Il consigliere regionale Nino Simeone (Fico Presidente) si è dimesso da presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Presidente Commissione Trasporti, Simeone: “Indisponibile a ricoprire questo ruolo”Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nino Simeone, Capogruppo FICO PRESIDENTE in Consiglio regionale. Primo municipio, si dimette la presidente della commissione Servizi sociali e Pubblica istruzioneLa consigliera del Primo Municipio, Florinda Panzarella, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della commissione Servizi sociali e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comune di Napoli Nino Simeone si... Temi più discussi: Premio internazionale Roberto Murolo 2026 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Da La Falce un appello per le aree interne: sollecitati collegamenti veloci e sviluppo; Municipalità, lo scontro si sposta sulle commissioni Trasparenza: in tre annunciano ricorso al Tar; Il festival Crossroad a Guastalla con Sepè le Mokò L’omaggio jazz di Daniele Sepe al Principe della risata. Napoli, chiudono tre stazioni della Linea 1 per l'estate: tre mesi di stopNino Simeone, presidente della Commissione consiliare Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, ha formalmente inviato una nota di richiesta chiarimenti ai vertici di Anm, e per ... ilmattino.it Comune di Napoli-Beni confiscati, domani confronto con delegazioni di studenti di PadovaNapoli-Giovedì 19 marzo 2026 alle ore 15,00, nella Sala consiliare del Comune di Napoli (via Verdi 35, V piano), si terrà un incontro dedicato alla Giovedì 19 marzo 2026 alle ore 15,00, nella Sala con ... marigliano.net - Il Comune di Napoli nell'ambito del Bando Servizio Civile Universale 2026 ha presentato i seguenti progetti: 34 operatori volontari per - facebook.com facebook