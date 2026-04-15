Ci sono sempre più topi in giro Denuncia dei residenti del centro

Negli ultimi giorni, diversi residenti del centro storico hanno segnalato un aumento di topi lungo Corso Vittorio Emanuele, una delle vie più frequentate della zona. La presenza di questi animali ha riacceso le preoccupazioni sull’igiene urbana in città, con lamentele che riguardano soprattutto le aree più centrali e frequentate. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state invitate a intervenire.

In città torna l’allarme igiene urbana. Negli ultimi giorni, diversi residenti hanno segnalato la presenza di topi a ridosso del centro storico, in particolare lungo Corso Vittorio Emanuele, una delle vie più frequentate. I roditori sarebbero stati avvistati mentre si aggirano tra le auto in sosta e nei pressi delle abitazioni, suscitando preoccupazione tra chi vive e lavora nella zona. A documentare la situazione sono stati gli stessi cittadini, che hanno pubblicato video e fotografie sui social network. Nelle immagini si vedono chiaramente alcuni esemplari muoversi indisturbati in strada, anche in pieno giorno. Un fenomeno che, secondo i residenti, non sarebbe più sporadico ma in progressivo aumento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ci sono sempre più topi in giro". Denuncia dei residenti del centro UFOs in Your Hometown Episode Seventeen Leggi anche: Degrado al centro di Tollo: la denuncia dei residenti Piazzale Clodio, la denuncia dei magistrati: "Topi nei locali del tribunale di Roma"Nell'edificio riqualificato con in fondi del Pnrr anche controsoffitti crollati e perdite d'acqua.