Comunali il Forum delle Idee chiama al dialogo sul futuro di Reggio Calabria

Nella piazza Camagna, affollata di giovani e cittadini, si è svolto un incontro pubblico dedicato alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle questioni della città, con interventi e dibattiti su vari temi legati al futuro locale. Il Forum delle Idee ha promosso un confronto aperto tra i presenti, creando un momento di ascolto e discussione sulle prospettive del capoluogo.

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