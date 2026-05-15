Comunali il Forum delle Idee chiama al dialogo sul futuro di Reggio Calabria
Nella piazza Camagna, affollata di giovani e cittadini, si è svolto un incontro pubblico dedicato alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle questioni della città, con interventi e dibattiti su vari temi legati al futuro locale. Il Forum delle Idee ha promosso un confronto aperto tra i presenti, creando un momento di ascolto e discussione sulle prospettive del capoluogo.
Una piazza Camagna gremita di giovani, idee e aspettative ha fatto da cornice a uno dei momenti più significativi del confronto pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Un vero spazio di dialogo civico nel quale le nuove generazioni hanno scelto di assumere un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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