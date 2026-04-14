Se Reggio chiama la politica risponda | l’appello dell’istituto Lanza e delle aggregazioni laicali per le elezioni comunali

In vista delle elezioni comunali previste per maggio 2026, l’Istituto di formazione politica “Lanza” e la Consulta delle aggregazioni laicali hanno diffuso un documento in cui invitano la politica locale a rispondere alle esigenze della città. Il testo mira a fornire un contributo al dibattito pubblico e alla definizione delle priorità per il futuro amministrativo. La richiesta è quella di un coinvolgimento più diretto e attivo dei rappresentanti politici.

In vista delle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026, l’Istituto di formazione politica “Lanza” insieme alla Consulta delle aggregazioni laicali, trasmette un documento elaborato con l’intento di offrire un contributo concreto al dibattito pubblico e alla costruzione del futuro della città.Si.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo. Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio CalabriaCasa Riformista ha aperto ufficialmente alla possibilità di sostenere un candidato sindaco unitario per le elezioni comunali di Reggio Calabria,... Oggi a Reggio la Giornata del Mare tra partecipazione e impegno ambientale: cittadini, volontari e istituzioni insieme per ripulire il litorale e promuovere il riciclo - https://www.cultandsocial.it/il-mare-chiama-e-i-reggini-rispondono/ - facebook.com facebook