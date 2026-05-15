Comunali e presidente di seggio al via incontro formativo del Comune | come partecipare
Il Comune di Reggio Calabria ha avviato un programma di incontri formativi in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche ai cittadini che hanno scelto di svolgere il ruolo di presidente di seggio elettorale o che sono stati chiamati a partecipare come scrutatori. L’iniziativa si rivolge a tutte le persone interessate, con l’intento di prepararle alle procedure elettorali e alle responsabilità connesse.
Il Comune di Reggio Calabria, in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, promuove un incontro formativo e organizzativo rivolto ai cittadini che abbiano manifestato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, nonché a quanti siano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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