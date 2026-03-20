Cani ammessi al seggio per il referendum sulla giustizia | il Ministero lo consente ma il presidente di seggio può vietare l'accesso

Il Ministero dell’Interno ha confermato che durante il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e il 23 marzo 2026, è consentito portare i cani al seggio. Tuttavia, il presidente di seggio ha il potere di vietare l’accesso agli animali se ritiene che possano disturbare l’ordine o la regolarità delle operazioni di voto.

Il 22 e il 23 marzo 2026 italiani alle urne per il referendum sulla giustizia. Come chiarito dal Ministero dell’Interno si può andare al seggio con il proprio cane. L’Oipa ricorda però che l'ultima decisione spetta al presidente del seggio che può impedire l'accesso ma solo in presenza di valide motivazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, Roma a caccia di scrutatori e presidenti di seggio: come candidarsi Referendum popolare 2026: come fare domanda per sostituto presidente di seggioPossono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Catania, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge La... Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere Una selezione di notizie su Cani ammessi Discussioni sull' argomento Come funziona il voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia: il no in Italia, l'eccezione (per l'estero) e un modo per votare comunque; Referendum giustizia, dal cellulare alla matita copiativa: gli errori da evitare in cabina elettorale. Referendum Giustizia e cani: le regole per l’accesso ai seggi elettoraliIn vista delle prossime consultazioni referendarie, l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha diffuso un breve vademecum per chiarire cosa succede se ci si presenta al seggio elettorale accompagna ... strettoweb.com Referendum, si può andare ai seggi con il proprio cane?Non ci sono regole che vietano di avere con sé il proprio animale, ma molto dipende dai presidenti di seggio. Il vademecum dell'Enpa ... corriere.it Affitto appartamento a Montecampione Bs animali ammessi 6 posti letto piste da sci vacanze pasquali e estive week end - facebook.com facebook