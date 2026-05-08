Elezioni comunali incarico di presidente di seggio | l' invito del Comune ai cittadini

In vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio, il Comune di Reggio Calabria ha diffuso un invito ai cittadini affinché si rendano disponibili a ricoprire il ruolo di presidente di seggio elettorale. La richiesta mira a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, coinvolgendo la cittadinanza nella gestione delle elezioni. L’Amministrazione ha specificato che le persone interessate possono presentare domanda secondo le modalità indicate.

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In vista delle consultazioni elettorali del 24-25 maggio, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale.Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica di una.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, l'invito ai presidenti di seggioIn occasione delle Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno... Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno: "Fico candidato sindaco?", il presidente della Campania "delega" ai segretari regionali Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni 2026: Richiesta disponibilità scrutatori per le Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026; Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo alla designazione dei Rappresentanti di lista; Elezioni comunali, l'invito ai presidenti di seggio; Sfida tra ex a Serracapriola: si ripresenta da consigliere anche l'ex sindaco D'Onofrio. Elezioni Reggio Calabria, il Comune cerca Presidenti di seggio: come partecipareIn vista delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presi ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, tra qualche giorno la nomina degli scrutatoriIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si comunica che martedì 12 maggio 2026, alle ore 12.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Comunale p ... strettoweb.com Il Tar conferma le elezioni comunali a Messina, respinti i ricorsi sul voto - facebook.com facebook