Serata di festa al Bar Amelia di Cascinapiano | Ecco chi c' era le immagini

Nella serata di ieri il Bar Amelia di Cascinapiano ha ospitato un evento con musica dal vivo. La partecipazione è stata numerosa e sono state scattate diverse foto durante tutta la durata della manifestazione. La musica è stata fornita da Domenikiller e l’evento si è concluso tardi.

Serata di festa al Bar Amelia di Cascinapiano! Dall'aperitivo fino a tardi con la musica di Domenikiller. Una nuova gestione pronta a fare festa molto spesso! .🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Pasqua al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c'era, le immaginiCome tradizione domenica 5 aprile, al Black Queen di Ranzano si è svolto il Party di Pasqua. Al Pelota è stato Mercolechi | Ecco chi c'era, le immaginiAl Pelota è stato Mercolechi! Una serata che esplora i confini della libertà e della creatività, immersa in un'atmosfera di musica pulsante e luci... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serata di festa al Bar Amelia di Cascinapiano | Ecco chi c'era, le immagini; Grande partecipazione alla festa per i 60 anni dell’ANMI di Monopoli; Brisighella, il 18 aprile una serata di festa e condivisione a Pieve Tho: Notte in Ottavo; Festa dei 18enni, serata di auguri e impegno civile per la classe 2008. Ascolti Sanremo, terza serata: un milione in meno di spettatori rispetto al 2025, migliora lo shareLa terza serata del festival, che ha visto Ubaldo Pantani e la modella Irina Shayk come coconduttori accanto a Carlo Conti, è stata vista da 9,5 milioni di spettatori con uno share, in crescita ... repubblica.it La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026La scaletta della quarta serata di venerdì 27 febbraio del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti. Stasera sul palco i 30 Big accompagnati da numerosi ospiti, da Cristina D’Avena a ... fanpage.it TvSei. . A Pescara il sindaco assegna le deleghe Nella serata di ieri il sindaco di Pescara Carlo Masci ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori. Vice sindaco è Gianni Santilli facebook Marotta: "Arrivare in finale di Champions è un grandissimo risultato, la serata di Monaco va accantonata, ha rappresentato una grandissima delusione. Oggi il nostro sogno è un traguardo che è vicino ma non ancora raggiunto" x.com