Como Inter formazioni ufficiali | Chivu cambia modulo Fabregas con Nico Paz unica punta

L'Inter di Cristian Chivu cambia formazione in vista della partita contro il Como, confermando le indiscrezioni della vigilia. Nel dettaglio, Fabregas giocherà al fianco di Nico Paz come unica punta, mentre il tecnico ha optato per un diverso modulo rispetto alle ultime uscite. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d'inizio.

Como Inter formazioni ufficiali. L’Inter di Cristian Chivu cambia volto in vista della sfida contro il Como, confermando le indiscrezioni della vigilia. Rispetto alle ultime uscite tra campionato e Champions League, il tecnico rumeno apporta diversi cambiamenti nell’undici titolare e decide di modificare anche il modulo di gioco. Per questa partita, l’Inter scenderà in campo con un 3-5-1-1: Pio Esposito sarà l’unico attaccante, supportato alle spalle da Frattesi. In panchina, almeno inizialmente, ci sarà Marcus Thuram. A centrocampo riposano Barella, Zielinski, Dimarco e Luis Henrique. Darmian giocherà a destra e Carlos Augusto a sinistra, con Sucic e Diouf in mezzo e Calhanoglu in cabina di regia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Formazioni ufficiali Pisa Como: c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico PazIl sipario sulla 19ª giornata di Serie A si alza in un pomeriggio atipico, quello dell’Epifania.

Leggi anche: Coppa-Italia, Napoli-Como formazioni: ci sono Mazzocchi e Giovane, Fabregas punta su Baturina e Nico Paz

Approfondimenti e contenuti su Como Inter

Temi più discussi: Coppa Italia, semifinale d'andata: le probabili formazioni di Como-Inter; Como-Inter, Coppa Italia: dove vederla in chiaro (gratis in tv), formazioni ufficiali e orario della semifinale; Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni; Como-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Como-Inter, formazioni ufficiali: Fabregas senza attaccante, Nico Paz c'è. Rivoluzione ChivuSono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia di questa sera al Sinigaglia. Lato. tuttomercatoweb.com

Como – Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia!Como - Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di stasera valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia! generationsport.it

Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario - facebook.com facebook

I convocati del Como per l’Inter: torna Baturina, c’è Morata, out Kempf x.com