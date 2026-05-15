Como-Parma domenica alle 12 al Sinigaglia | strade chiuse divieti e parcheggi per la partita

Domenica 17 maggio alle 12 si terrà la partita tra Como e Parma allo stadio Sinigaglia. Per l'occasione, alcune strade saranno chiuse, ci saranno divieti di sosta e limitazioni alla circolazione veicolare nella zona circostante l’impianto sportivo. La decisione è stata comunicata dopo diversi rinvii e variazioni nel calendario, stabilendo così definitivamente la data e l’orario dell’incontro. La partita si svolgerà come previsto al mattino, con tutte le misure di sicurezza e regolamentazioni in vigore.

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