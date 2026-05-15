Como-Parma domenica alle 12 al Sinigaglia | strade chiuse divieti e parcheggi per la partita
Domenica 17 maggio alle 12 si terrà la partita tra Como e Parma allo stadio Sinigaglia. Per l'occasione, alcune strade saranno chiuse, ci saranno divieti di sosta e limitazioni alla circolazione veicolare nella zona circostante l’impianto sportivo. La decisione è stata comunicata dopo diversi rinvii e variazioni nel calendario, stabilendo così definitivamente la data e l’orario dell’incontro. La partita si svolgerà come previsto al mattino, con tutte le misure di sicurezza e regolamentazioni in vigore.
Dopo giorni di rinvii, ipotesi e cambi di programma, è arrivata la decisione definitiva: Como-Parma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Sinigaglia. Una scelta maturata dopo il confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, all’interno del complesso incastro legato alle gare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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