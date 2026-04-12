Como-Inter città blindata attorno al Sinigaglia | strade chiuse e divieti per tutta la giornata

Como si trova sotto stretta sorveglianza in vista della partita tra il Como e l’Inter, prevista oggi allo stadio Sinigaglia. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade e hanno imposto divieti di accesso per tutta la giornata, coinvolgendo l’intera zona circostante allo stadio. I provvedimenti di sicurezza riguardano anche zone limitrofe e sono stati adottati per gestire l’afflusso di tifosi e garantire l’ordine pubblico durante l’evento.

Como si prepara alla sfida tra Como e Inter di oggi, domenica 12 aprile 2026 allo stadio Sinigaglia, con una serie di provvedimenti straordinari sulla viabilità che interesseranno tutta l’area attorno all’impianto e non solo. L’ordinanza del Comune prevede limitazioni già a partire dalla giornata.🔗 Leggi su Quicomo.it Como-Roma al Sinigaglia: strade chiuse e divieti di sosta già da sabatoDomenica 15 marzo alle ore 18 lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la partita di campionato tra Como 1907 e Roma. Monza blindata, attesi oltre 3mila tifosi: strade chiuse e divietiAll'U-Power Stadium, sabato 14 marzo, sono attesi oltre 3mila tifosi per la partita Monza-Palermo, un incontro sportivo decisamente importante nella...