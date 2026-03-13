Como-Roma al Sinigaglia | strade chiuse e divieti di sosta già da sabato

Domenica 15 marzo alle 18, lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la partita di campionato tra Como 1907 e Roma. Da sabato mattina sono state interdette alcune strade e sono stati introdotti divieti di sosta nella zona dello stadio, in previsione dell’evento calcistico. Le autorità hanno disposto queste misure per garantire la sicurezza e la gestione del traffico durante l’incontro.

Domenica 15 marzo alle ore 18 lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la partita di campionato tra Como 1907 e Roma. In vista dell’incontro, il Comune di Como ha predisposto un piano temporaneo di viabilità e sosta nell’area dello stadio e nelle zone limitrofe, con divieti che scatteranno già dalla giornata di sabato. Le misure sono state comunicate dalla polizia locale e prevedono divieti di sosta con rimozione forzata, strade chiuse al traffico e modifiche alla circolazione per garantire sicurezza e gestione dei flussi dei tifosi. Il primo provvedimento scatterà alle ore 8 di sabato 14 marzo con il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, sul lato sinistro adiacente allo stadio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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