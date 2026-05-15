A Como, tre giovani sono stati denunciati dalla Polizia dopo aver organizzato una festa sul tetto dell’ex Politeama. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato hashish e hanno sequestrato alcune dosi. I ragazzi sono stati anche sanzionati per aver invaso un edificio senza autorizzazione. L’intervento si è svolto nel corso di controlli di routine nella zona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle identità o alle modalità dell’evento.

È di tre giovani denunciati e una sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri. I ragazzi sono stati sorpresi sul tetto dell’ex Teatro Politeama e trovati in possesso di hashish. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono intervenute in Via Gallio, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di tre soggetti sul tetto dell’ex Teatro Politeama. L’intervento delle forze dell’ordine Gli agenti, giunti rapidamente sul posto intorno alle 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, festa a base di hashish sul tetto dell’ex Politeama: tre giovani denunciati dalla Polizia

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