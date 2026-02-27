Colleferro Cocaina hashish marijuana e pistole a salve senza tappo rosso Padre e figlio denunciati dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Colleferro ha denunciato un padre e un figlio dopo aver trovato in loro possesso diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Durante la perquisizione, sono state sequestrate anche pistole a salve senza tappo rosso. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato cittadino.

