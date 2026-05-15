A Como, due giovani sono stati denunciati alla Motorizzazione perché sono stati trovati a utilizzare dispositivi elettronici durante l’esame di guida. Durante i controlli, sono stati scoperti con una microcamera nascosta nel bottone e auricolari connessi a un telefono. Le verifiche sono state condotte dagli agenti presenti sul posto, che hanno riscontrato l’uso di questi strumenti durante la prova. La denuncia riguarda la violazione delle norme relative all’esame di guida e all’utilizzo di dispositivi elettronici.

Due giovani, un egiziano di 23 anni e un indiano di 28 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per aver utilizzato dispositivi elettronici durante l’esame per la patente di guida. L’episodio si è verificato ieri mattina presso la Motorizzazione Civile di Como, dove i due sono stati scoperti grazie all’intervento della Polizia di Stato. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio intorno alle 10.00 di ieri, quando una volante è stata inviata presso la Motorizzazione Civile di Como a seguito di una segnalazione. L’allarme era stato lanciato dall’esaminatore, che aveva notato comportamenti sospetti da parte di due candidati durante le fasi preliminari dell’esame per la patente di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, esame della patente con microcamera nel bottone e auricolari: denunciati due giovani alla Motorizzazione

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