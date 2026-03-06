All' esame per la patente con cellulare e auricolari | due stranieri denunciati

Due stranieri sono stati denunciati a Como mentre tentavano di sostenere l’esame per la patente. Provenivano da Piacenza e Milano e si sono presentati alla Motorizzazione con un telefono cellulare, moduli Bluetooth e auricolari, strumenti vietati durante la prova. La polizia ha sequestrato gli apparecchi e ha avviato le procedure legali nei confronti dei due individui.

Como, 6 marzo 2026 – Erano arrivati da Piacenza e da Milano per sostenere l'esame teorico per la patente alla Motorizzazione di Como, ma avevano con loro telefono cellulare, moduli bluetooth e auricolari. E così sono stati scoperti durante l'ultima sessione, ieri mattina, e denunciati dalla Squadra Volante per indebito utilizzo di dispositivi elettronici. Como, all'esame per la patente con bluetooth e auricolari, due denunciati L'accertamento ha portato a trovare le apparecchiature necessarie a comunicare con l'esterno, addosso a un indiano di 36 anni, residente in provincia di Piacenza, e un egiziano di 32 anni residente a Milano. Colpo da 500mila euro in casa di un’anziana di Monza: condannata la coppia di truffatori Atteggiamento sospetto e patente falsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

