Esame della patente con suggeritore in diretta | la guardia di finanza interviene alla Motorizzazione di Como

Auricolare nascosto sotto la lingua e smartphone con doppia sim per ricevere le risposte. Denunciato un 27enne Stava sostenendo l’esame teorico per la patente di guida categoria B alla Motorizzazione civile di Como, ma non era solo. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale hanno smascherato un candidato che utilizzava un auricolare collegato a uno smartphone con doppia sim per ricevere in tempo reale le risposte da una terza persona. A far scattare l’intervento dei militari del Gruppo Ponte Chiasso è stata la segnalazione di un esaminatore, insospettito dall’atteggiamento del giovane, che ha contattato il numero di pubblica utilità 117. 🔗 Leggi su Quicomo.it

