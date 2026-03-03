Orlandi Gregori convocato Marco Accetti Il fratello Pietro | Basta chiamarlo supertestimone

Il 5 marzo Marco Fassoni Accetti è stato convocato in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Orlandi e Gregori. La convocazione riguarda un'udienza specifica, mentre il fratello di una delle vittime ha chiesto di evitare il termine “supertestimone” per riferirsi a lui.

Convocato per giovedì 5 marzo in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa Orlandi e Gregori Marco Fassoni Accetti. Caso Orlandi, il 5 marzo convocato il reo confesso Marco Accetti. Il memoriale inedito: Io partecipai. Conobbi Emanuela, ecco le prove; Emanuela Orlandi, la pista di Londra e i 5 fogli arrivati dal Vaticano: Sono un messaggio. Convocato l'uomo nero Marco Accetti. Caso Orlandi, il 5 marzo convocato Marco Accetti. Ecco il memoriale-bis: «Le mie prove su messaggi, complici e dettagli privati su Emanuela». Il superteste nel 2013 si autoaccusò di aver partecipato al rapimento (come adescatore e telefonista). Ora, con un secondo memoriale consegnato alla Bicamerale, fornisce nuovi indizi. Emanuela Orlandi, il memoriale-bis di Marco Accetti: «Il rapitore davanti al Senato ero io. L'auto? Non era una Bmw, ma una Citroën». Il reo confesso giovedì in commissione parlamentare. Dal memoriale una nuova scena dalla scomparsa: per 42 anni cercata l'auto sbagliata? L'identikit davanti al Senato e la mancata cattura del telefon. Prosegue il lavoro della commissione bicamerale sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Domani è attesa una nuova audizione che riporta al centro un dettaglio rimasto a lungo sullo sfondo.