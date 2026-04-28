Orlandi-Gregori Commissione approva una prima relazione ed esclude pista ragazze scomparse

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha approvato all’unanimità una prima relazione, presieduta dal senatore Andrea De Priamo. La relazione esclude la pista delle ragazze scomparse come possibile causa delle sparizioni, concentrandosi su altri elementi emersi durante le indagini. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della conclusione.

(Adnkronos) – Via libera all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, presieduta dal senatore Andrea De Priamo, alla relazione "Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse". Si tratta di una prima relazione tematica che sostanzialmente 'scarta' questa pista legata a una "presunta criminosa regia- ha ricordato De Priamo durante la seduta dell'organismo parlamentare – che riconduceva alla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori anche quella di altri numerosi mancati ritorni a casa di adolescenti di Roma e della provincia di Roma dall'81 all'83".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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