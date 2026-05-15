Commissione di Vigilanza Rai il cdx mostra disponibilità e Giachetti finisce lo sciopero

La Commissione di Vigilanza Rai del centrodestra ha comunicato la sua disponibilità a un incontro, portando Roberto Giachetti a decidere di mettere fine allo sciopero. La decisione è arrivata dopo che i rappresentanti della maggioranza hanno manifestato apertura a discutere le questioni sollevate. Giachetti aveva avviato lo sciopero come forma di protesta, ma ha scelto di interromperlo in seguito alle dichiarazioni della Commissione. La vicenda riguarda le modalità di controllo e gestione dell’emittente pubblica.

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