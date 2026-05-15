Commissione di Vigilanza Rai il cdx mostra disponibilità e Giachetti finisce lo sciopero
La Commissione di Vigilanza Rai del centrodestra ha comunicato la sua disponibilità a un incontro, portando Roberto Giachetti a decidere di mettere fine allo sciopero. La decisione è arrivata dopo che i rappresentanti della maggioranza hanno manifestato apertura a discutere le questioni sollevate. Giachetti aveva avviato lo sciopero come forma di protesta, ma ha scelto di interromperlo in seguito alle dichiarazioni della Commissione. La vicenda riguarda le modalità di controllo e gestione dell’emittente pubblica.
Roberto Giachetti ha deciso di interrompere lo sciopero dopo che il cdx della Commissione di Vigilanza Rai ha mostrato disponibilità per un incontro ed una soluzione Ore di subbuglio inCommissione di Vigilanza Rai. Dopo un anno e mezzo di stallo,Roberto Giachetti ha deciso di scioperare affinché venga trovata una soluzione e venga eletto un presidente. Infatti da molti mesi non si riesce a trovare una soluzione che vada bene sia per la maggioranza sia per la minoranza e per questo ci si trova in una condizione di stallo. Cosìil deputato ha deciso di non mangiare più per 12 giorni e, dato che non è stato ascoltato, oggi si è ammanettato all’interno dell’Aula. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
INACCETTABILE BLOCCO DELLA VIGILANZA RAI DA PARTE DELLA MAGGIORANZA #news #shorts
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