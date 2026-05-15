Roberto Giachetti ha deciso di terminare lo sciopero in attesa di un incontro previsto per il 27 maggio. La decisione arriva dopo che il centrodestra della Commissione di Vigilanza Rai ha manifestato disponibilità a confrontarsi e trovare una soluzione. La seduta di confronto sarà l’occasione per discutere delle questioni aperte e approfondire le proposte presentate. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui contenuti dell’incontro è stato comunicato al momento.

Roberto Giachetti ha deciso di interrompere lo sciopero dopo che il cdx della Commissione di Vigilanza Rai ha mostrato disponibilità per un incontro ed una soluzione. Per il 27 maggio Barbara Floridia convoca una seduta: "È opportuno evidenziare che l'ordine del giorno non lo decide di certo Antonio Tajani. Dispiace molto che si sia dovuti arrivare al gesto estremo di Giachetti per avere una cosa normale come una seduta della commissione" Ore di subbuglio inCommissione di Vigilanza Rai. Dopo un anno e mezzo di stallo,Roberto Giachetti ha deciso di scioperare affinché venga trovata una soluzione e venga eletto un presidente. Infatti da molti mesi non si riesce a trovare una soluzione che vada bene sia per la maggioranza sia per la minoranza e per questo ci si trova in una condizione di stallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Commissione di Vigilanza Rai, Giachetti finisce lo sciopero: il 27 maggio la seduta d’incontro

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