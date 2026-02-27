Sabato 28 febbraio 2026 torna in piazza Libertà una puntata speciale dedicata a spiegare il significato di una donna. L’evento vede la partecipazione di relatori e organizzatori che si occupano di promuovere il riconoscimento dei diritti e della figura femminile. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico, con interventi e approfondimenti aperti a tutti coloro che desiderano conoscere meglio questo tema.

Almeno 12 campagne di affissioni di Pro Vita & Famiglia, negli ultimi anni, sono state censurate. Una sistematica e ideologica censura alla libertà d’espressione applicata in barba alla Costituzione. Siamo alla fiera dell’assurdo: dover spiegare che cos’è una donna! La campagna di affissioni di Pro Vita & Famiglia è partita in tutta Italia per ribadire l’ovvio: “Donna dòn·na s.f.: da definizione del dizionario: Persona adulta di sesso femminile». Una conferenza stampa è in programma lunedì 2 marzo 2026, alle ore 14 in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya. I Giornalisti che intendono partecipare potranno accreditarsi scrivendo a: stampa@provitaefamiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Che cos’è una Donna. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 28 febbraio 2026

Leggi anche: #NoGreenPass, la libertà non si processa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 febbraio 2026

Figli sottratti: facciamo un po’ di luce. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 febbraio 2026Secondo i dati disponibili, sono 25 mila i minori ospitati in strutture residenziali, mentre circa 16 mila sono stati dati in affido a famiglie.

