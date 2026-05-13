Morto Jason Collins primo giocatore gay a fare coming out in Nba

È venuto a mancare Jason Collins, noto come il primo giocatore della NBA a rivelare pubblicamente la propria omosessualità. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa recentemente, suscitando attenzione nel mondo dello sport e oltre. Collins aveva annunciato la sua identità sessuale nel 2013, diventando un simbolo di apertura e rappresentanza per la comunità LGBTQ+.

(Adnkronos) – È morto Jason Collins, il primo giocatore della Nba a fare coming out e a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Collins, 47 anni, era stato colpito da un glioblastoma, un tumore al cervello. A novembre dello scorso anno aveva reso nota la diagnosi ed era volato a Singapore per sottoporsi a terapie sperimentali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Former NBA player Jason Collins reveals Stage 4 cancer diagnosis

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