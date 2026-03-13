Adozione il tribunale dei minori apre alle coppie gay unite civilmente | Vietarla è discriminante

Il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso di sollevare alla Corte Costituzionale la questione riguardante la possibilità di adottare un bambino in un orfanotrofio all’estero da parte di una coppia di uomini unita civilmente. La decisione riguarda una coppia gay che aveva presentato domanda di adozione e si è trovata di fronte a un rifiuto. La questione è ora al centro di un dibattito giuridico e sociale.

Il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso di sollevare alla Corte Costituzionale una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: la possibilità per una coppia di uomini unita civilmente di adottare un bambino ospite di un orfanotrofio all'estero. La decisione riguarda la presunta incostituzionalità dell' articolo 29 bis della legge sulle adozioni, che attualmente esclude le coppie omosessuali dalle procedure di affidamento internazionale. Secondo i giudici veneziani, il divieto vigente genera effetti irragionevoli e discriminanti, sia per le coppie unite civilmente sia per i minori, che potrebbero non avere accesso a un ambiente stabile e affettivamente sicuro.