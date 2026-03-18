Alle 11 di questa mattina, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, si attende la decisione ufficiale sul riconoscimento di Capitale della Cultura 2028. La cerimonia, che coinvolge rappresentanti delle città candidate, è molto seguita e si prevede un’atmosfera di grande attesa. La scelta verrà annunciata dal ministro, alla presenza di alcuni candidati e di rappresentanti istituzionali.

ANCONA È il giorno del verdetto. Alle 11 di stamane la tensione si taglierà col coltello nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma, dove il ministro Giuli pronuncerà il nome della città che potrà fregiarsi del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 (con cerimonia trasmessa in streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura). «C’è una grande aspettativa» ha dichiarato a denti stretti e incrociando le dita il sindaco Silvetti, arrivato a Roma già nella serata di ieri. Questa mattina presto lo raggiungeranno l’assessora Paraventi e la dirigente Caravaggi. LA DIRETTA I rumors Ancona ha raggiunto la finale assieme ad Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Capitale della Cultura 2028, è il giorno del verdetto: «Sogno di tutta la città» LA DIRETTA

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