A Foiano della Chiana, in questa domenica di marzo, si aspetta il verdetto del Carnevale, con i presidenti e il sogno della vittoria pronti a essere decisi. L’atmosfera è carica di tensione e attesa, mentre gli organizzatori e i partecipanti si preparano all’ultima fase di una lunga preparazione. Tra poche ore si conosceranno i risultati, segnando la conclusione di un intero anno di impegno.

È il giorno. L’aria che si respira a Foiano della Chiana in questa domenica di marzo è quella di chi ha lavorato un anno intero per arrivare qui, e sa che tra poche ore sarà tutto finito. Oggi i carri scendono in piazza per la quinta e ultima sfilata della 487ª edizione del Carnevale più antico d’Italia, prima che alle 19, dopo il Testamento di Re Giocondo venga svelato il nome del vincitore. Quattro cantieri. Una sola coppa. E un albo d’oro che pesa come un macigno. I Rustici guidano l’albo d’oro con 27 vittorie — l’ultima nel 2024 — ma lo scorso anno hanno incassato una sconfitta che ancora brucia. Il loro carro "Apriti cielo", omaggio alla rivoluzione scientifica di Galileo, ha convinto il pubblico domenica dopo domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale, è il giorno del verdetto. I presidenti e il sogno della vittoria

Auricolari con cancellazione del rumore a 59 dollari da non perdere per il giorno dei presidentiQuesto testo analizza Nothing Ear (a), auricolari true wireless noto per offrire un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni sonore.

Gianluca Gazzoli, il sogno di Sanremo nel giorno del compleanno della mamma: “Morta poco tempo fa”In apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stato Gianluca Gazzoli a sorprendere (e commuovere).

CARNEVALE DI SCIACCA 2026 INNO CARRO LA VIA DELLA SETE

Una raccolta di contenuti su Carnevale.

Temi più discussi: Carnevale a Milano 2026; Milano, maschere in strada e sull'acqua: Carnevale ambrosiano diffuso in tutta la città. Di giorno festa con Arlecchino, la notte con Snoop Dogg al Twiga; Guardia Sanframondi si accende di colori: il giorno 22 febbraio il Carnevale 2026 è pronto a stupire!; Carnevale Ambrosiano 2026: cos’è, quando e come si festeggia a Milano.

Carnevale, è il giorno del verdetto. I presidenti e il sogno della vittoriaOggi i carri scendono in piazza per la quinta e ultima sfilata della 487ª edizione dell’evento più antico d’Italia. Tra i cantieristi di Azzurri, Bombolo, Rustici e Nottambuli c’è aria frenetica e tan ... lanazione.it

Oggi è Giovedì grasso, il giorno che dà il via al CarnevaleIn tutta Italia oggi si celebra il Giovedì grasso, giorno che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di una tradizione molto sentita, soprattutto in città come Venezia. Ma ... savonanews.it

Carnevale Ottana - 15 febbraio di _focus11_ #sardegna_mia_ #sardegnamia #Boesemerdules #Ottana #carnevale #Mascheretradizionali #mascheresarde facebook

Carnevale a Ula Tirso e Neoneli: protagoniste le maschere della tradizione x.com