Come ho ucciso mio figlio La terribile confessione di Lorena Venier | dettagli inquietanti

Un nuovo sopralluogo è stato effettuato nella villetta di Gemona, in provincia di Udine, dove il 25 luglio 2025 è stato ucciso un uomo di 35 anni. La vicenda ha attirato l’attenzione dopo la pubblicazione di una confessione choc, in cui la madre della vittima ha raccontato di aver ucciso suo figlio. La donna, nota come Lorena Venier, ha rilasciato dettagli inquietanti sulla dinamica dei fatti. La procura ha avviato indagini per chiarire le responsabilità e le circostanze di quanto accaduto.

Nuovo sopralluogo nella villetta di Gemona, in provincia di Udine, dove il 25 luglio 2025 venne ucciso Alessandro Venier, 35 anni. Il Nucleo investigativo dei carabinieri ha sequestrato un cuscino che, secondo quanto riferito dalla madre della vittima, Lorena Venier, sarebbe stato usato per soffocare il figlio. L’oggetto è stato trovato nel bagagliaio della Fiat Panda di famiglia e sarà probabilmente sottoposto ad analisi genetiche. La donna, durante l’ultimo interrogatorio davanti al pm, avrebbe ricostruito alcuni passaggi del delitto, indicando anche il ruolo di Mailyn Castro Monsalvo, nuora di Lorena e compagna della vittima. La vicenda, già drammatica per la violenza dei fatti contestati, si arricchisce così di un nuovo elemento investigativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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IL CASO CARRETTA: La Famiglia Scomparsa nel Nulla e la Confessione Shock su Chi l'ha Visto

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