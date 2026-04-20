A Vasto, un uomo ha ammesso di aver ucciso il proprio figlio, affermando che quest'ultimo era violento. Inizialmente, il padre aveva riferito di aver trovato il corpo del ragazzo nel garage di casa, dopo che la moglie aveva chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha ascoltato le sue dichiarazioni e sta indagando sulla dinamica dei fatti. I dettagli sulla vicenda sono ancora in fase di sviluppo.

In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Ma nel corso della notte il lavoro degli investigatori del reparto operativo di Chieti ha fatto emergere diverse incongruenze. Sarebbe stato lo stesso Antonio Sciorilli a indicare ai militari dove avrebbe nascosto l’arma del delitto: un’accetta abbandonata nelle vicinanze del condominio. Andrea Sciorilli, ex pugile con un diploma in marketing, sarebbe stato colpito più volte alla testa e al collo. Un elemento chiave nelle indagini è stato rappresentato dalle tracce ematiche individuate dalla...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»

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