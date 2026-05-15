Come è stato possibile arrivare al caos del derby di Roma

Il calendario della Serie A 202526 è stato reso pubblico lo scorso 6 giugno, con il derby di Roma fissato per il fine settimana del 16-17 maggio, all’ultimo ma uno dei penultimi turni. Questa programmazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerando la collocazione del match nel calendario. La data scelta ha portato a molte domande sulla logistica e sulle possibili implicazioni per le squadre coinvolte, che si sono trovate a pianificare le proprie attività in anticipo.

Lo scorso 6 giugno è stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie A 202526: il secondo derby di Roma si sarebbe disputato nel weekend del 16-17 maggio, al penultimo turno. Roma a maggio è splendida. Il cielo in quei giorni raggiunge un punto di blu che ti fa domandare se non stai forse vivendo in una simulazione. Cosa potrà mai andare storto? Qualcuno potrebbe far notare un piccolo, potenziale problema. Nello stesso weekend si giocano le finali degli Internazionali di tennis, il sabato quella femminile e la domenica quella maschile. Il Centrale del tennis e lo Stadio Olimpico sono distanti circa un chilometro, un quarto d’ora a piedi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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