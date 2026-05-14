In Serie A, il calendario della 37ª giornata rimane in bilico a causa di un’udienza al tribunale amministrativo. La decisione finale non è stata presa, lasciando in sospeso la definizione degli orari delle partite. Per il momento, la questione è passata all’avvocatura dello Stato, che dovrà pronunciarsi in serata. La situazione ha generato incertezza tra squadre e tifosi, mentre si attende una risposta ufficiale riguardo le disposizioni per le prossime partite.

Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Maldini attacca: «Serie A? Nel tennis hanno saputo programmare, nel calcio no! Ho parlato con Sinner» Theo Hernandez può tornare in Serie A? Occhio alla Juve e al Milan, a chi altro può far comodo Malagò studia la propria Nazionale: dal ruolo di Maldini in FIGC, al sogno Guardiola come... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caos calendari in Serie A, derby di Roma e non solo: il Tar ha deciso di non decidere! Palla all’avvocatura di Stato, decisione in serata

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