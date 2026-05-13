La Serie A e la Prefettura stanno valutando la possibilità di anticipare il derby di Roma alle ore 12 di domenica. La decisione riguarda l’orario in cui si svolgerà la partita tra le due squadre capitoline, con incontri tra le istituzioni sportive e le autorità di pubblica sicurezza in corso. La proposta di spostare l’orario sembra essere al centro delle discussioni attuali, senza ancora un’ufficialità definitiva.

Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Massini (vicepresidente vicario dell’AIA): «Commissariamento? Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia» Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Serie A, è caos dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma! La Lega fa ricorso al TAR, cosa sta succedendoCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Leggi anche: La Serie A ci riprova: derby di Roma alle 12 e finale del tennis in serata. Ma non c'è accordo con la Prefettura

Temi più discussi: Il derby di Roma fa litigare la Serie A e il prefetto; La Lega di Serie A con un duro comunicato chiede al Prefetto di Roma di revocare il derby di lunedì: Reagiremo in ogni sede opportuna; Quando si gioca Roma-Lazio? L’altro derby della Capitale tra Lega Serie A e Prefettura; Lega, dalle parole ai fatti? In caso di ricorso al Tar risposta in 24 ore, ma spostare il derby è complicato.

? La Lega #SerieA e la Prefettura lavorano per anticipare il derby a domenica 17 Maggio alle 12:00. Allo stesso tempo, hanno inoltrato una richiesta per posticipare l’inizio della finale del singolare maschile degli #IBI26 alle 17:30. : @DiMarzio #ASRom x.com

Caffè Italia * 13/05/26 - reddit.com reddit

Roma-Lazio alle 12 di domenica, Serie A e Prefettura trattano sul derby: gli orari delle partiteIl derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12. È l'ultima ipotesi su cui stanno lavorando Lega Serie A e Prefettura ... fanpage.it

Vertice Serie A-Prefettura: si lavora per anticipare il derby di Roma domenica alle 12Ancora incertezza sulle date della 37esima giornata di Serie A ... msn.com