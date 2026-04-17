Sono stati pubblicati i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni originario di Massa, deceduto dopo essere stato coinvolto in un'aggressione avvenuta in centro città l'11 aprile. La morte dell'uomo è avvenuta a seguito di questa violenta aggressione, che ha provocato ferite gravi. La ricostruzione delle cause del decesso si basa sui dettagli emersi dall'esame post-mortem.

Sono stati resi noti i primi risultati dell' autopsia eseguita sulla salma di Giacomo Bongiorni, il 47enne di Massa rimasto vittima di una violenta aggressione avvenuta in centro città lo scorso 11 aprile. Il professor Francesco Ventura, direttore dell'istituto di medicina legale di Genova, ha svolto l'esame nei giorni scorsi e ha chiesto del tempo per poter consegnare gli esiti (30 giorni). Tuttavia, i primi dettagli che sono trapelati parlano di una ferocia inaudita subita dall'uomo. L'autopsia ha riscontrato numerose lesioni, fra cui il disassamento della mandibola. Si sarebbe poi verificata una gravissima emorragia. E sono solo alcune delle evidenze riportate dal medico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giacomo Bongiorni, ecco come è morto: i risultati dell'autopsia

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