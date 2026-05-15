Come cambiano le città e quali opportunità cogliere | dibattito il 20 maggio a Firenze

Il 20 maggio a Firenze si terrà un dibattito dedicato alle trasformazioni in corso nelle città italiane. L'evento si concentrerà sui cambiamenti strutturali e sulle nuove opportunità che si presentano in ambito urbano. Verranno analizzati diversi aspetti legati alla crescita e allo sviluppo delle aree urbane nel contesto nazionale. L'incontro coinvolgerà esperti e cittadini interessati a capire come evolvono le città e quali possibilità si aprono in questa fase di mutamento.

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Firenze, 15 maggio 2026 - Riflettere sulle dinamiche che stanno ridefinendo le città italiane, con particolare attenzione al caso di Firenze. È l'obiettivo del seminario dal titolo 'Di chi è la città', in programma il 20 maggio alla Palazzina Reale di piazza della Stazione a Firenze e organizzato dalla commissione osservatorio urbanistica dell' Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze (Faf). Attraverso il contributo di sociologi, urbanisti, ricercatori e professionisti, l’incontro mette a confronto visioni, interessi e strumenti per immaginare nuove forme di progetto urbano orientate al bene comune, alla sostenibilità sociale e alla qualità dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come cambiano le città e quali opportunità cogliere: dibattito il 20 maggio a Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mochi - an autonomous dark AI VTuber. No script, no mercy. [VOD#1] Sullo stesso argomento Il ‘cupolone’ accende il dibattito. Tra le opportunità per la città e gli interrogativi dei residentiAll’ombra del ‘cupolone’ emergono le preoccupazioni dei residenti della zona vicina alla Fiera, tra raccolte di firme e osservazioni sul progetto. Forum Confartigianato, confronto su lavoro e sviluppo: “Taranto deve organizzarsi per cogliere le opportunità”Tarantini Time QuotidianoSi è svolta presso la Camera di Commercio di Taranto la seconda giornata del Forum promosso da Confartigianato dal titolo... Firenze: città degli immobili pubblici. Caserme cambiano pelle: la Redi ospiterà la Corte dei Conti, la Perotti la QuesturaIl direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci hanno firmato oggi il Piano Città degli immo ... firenzepost.it Firenze come Amsterdam: stop alle pubblicità dei combustibili fossili. È la prima città d’ItaliaAllo stesso modo, il Consiglio comunale di Firenze, nel corso dell'ultima seduta, svoltasi il 4 febbraio scorso, ha approvato a larga maggioranza una mozione (già approvata con emendamenti nel giugno ... quotidiano.net